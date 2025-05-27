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Квартиры в Municipality of Spata Artemida, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Municipality of Spata Artemida, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Spata Artemida, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 135 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$672,617
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Spata Artemida, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 135 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$615,809
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Spata Artemida, Греция

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