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Виллы с видом на горы в Municipality of Rhodes, Греция

Municipal Unit of Rhodes
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2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Геннади, Греция
Вилла 5 комнат
Геннади, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 274 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 274 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
$1,88 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 1 комната в Koskinou, Греция
Вилла 1 комната
Koskinou, Греция
Число комнат 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Предлагаем на продажу элегантную 3-х этажную виллу с четырьмя меблированными роскошными комн…
$2,79 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Rhodes, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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