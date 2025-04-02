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Виллы в Municipality of Prina, Греция

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4 объекта найдено
Вилла 3 комнаты в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 комнаты
District of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 130 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
$523,259
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Вилла 3 комнаты в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 комнаты
District of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 110 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
$491,864
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 3 комнаты в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 комнаты
District of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
$402,910
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 3 комнаты в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 комнаты
District of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 110 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
$494,219
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Параметры недвижимости в Municipality of Prina, Греция

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