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Квартиры с террасой в Municipality of Petroupoli, Греция

трехкомнатные
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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Petroupoli, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Petroupoli, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция в пригороде Афин, Греция Предлагаются апартаменты с собственными садами и …
$402,165
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Параметры недвижимости в Municipality of Petroupoli, Греция

с садом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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