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Коттеджи с видом на горы в Municipality of Penteli, Греция

Nea Penteli Municipal Unit
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2 объекта найдено
Коттедж 7 комнат в Municipality of Penteli, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Penteli, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
$1,15 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Penteli, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Penteli, Греция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 540 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 540 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной кухн…
$1,03 млн
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Penteli, Греция

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