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Земельные участки в Патры, Греция

10 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Platani, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Platani, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4160 кв.м в г. Патра с видом на известный мост Рио Анти…
€370,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Святой Стефан, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Святой Стефан, Греция
Комнаты 1
Площадь 8 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с воз…
€1,35 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Патры, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Патры, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1200 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
€200,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в румынский, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
румынский, Греция
Комнаты 1
Площадь 5 800 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5800 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
€900,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Патры, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Патры, Греция
Комнаты 1
Площадь 519 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 519 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подвед…
€140,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Platani, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Platani, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3200 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
€120,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Патры, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Патры, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Участок расположен в прибрежном районе Рио. Недалеко находится казино, а такжевантовый мост …
€1,45 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Патры, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Патры, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 529 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подвед…
€65,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Каминиа, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Каминиа, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Предлагается на продажу участок земли в регионе Западного Пелопонесса, в пригороде города Па…
€80,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Святой Стефан, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Святой Стефан, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Прдлагается на продажу земельный участок на Западном Пелопонессе, в регионе города Патры
€200,000
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