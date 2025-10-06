Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Papagos - Cholargos
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Вид на горы

Таунхаусы с видом на горы в Municipality of Papagos Cholargos, Греция

Таунхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Papagos Cholargos, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Papagos Cholargos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
$819,309
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Papagos Cholargos, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти