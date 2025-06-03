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Виллы в Municipality of Palaio Faliro, Греция

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2 объекта найдено
Вилла в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Вилла
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 528 м²
Привлекательная вилла в Греции, около Афин, район Лагонисси — один из красивейших прибрежных…
$1,58 млн
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Вилла в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Вилла
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из…
$473,112
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Параметры недвижимости в Municipality of Palaio Faliro, Греция

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