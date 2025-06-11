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Коттеджи в Municipality of Palaio Faliro, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 6 комнат в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из…
$473,976
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Palaio Faliro, Греция

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