  Греция
  2. Греция
  Жилая
  Коттедж
  Вид на море
  6. Вид на море

Коттеджи с видом на море в Municipality of North Kynouria, Греция

2 объекта найдено
Коттедж 6 комнат в Като Долиана, Греция
Коттедж 6 комнат
Като Долиана, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 690 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 690 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$327,723
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 комнат в Астрос, Греция
Коттедж 6 комнат
Астрос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
-------------------------- Оазис спокойствия и роскоши в сердце Пелопоннеса В Кама…
$1,76 млн
Параметры недвижимости в Municipality of North Kynouria, Греция

