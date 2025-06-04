Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Neapoli-Sykies
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Вид на горы

Таунхаусы с видом на горы в Municipality of Neapoli Sykies, Греция

Таунхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Подвал с…
$391,142
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Neapoli Sykies, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти