Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Nea Ionia
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Municipality of Nea Ionia, Греция

трехкомнатные
3
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Nea Ionia, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Nea Ionia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 7/1
Продается квартира площадью 130 кв.м в Афинах. Квартира расположена на восьмом этаже и состо…
$344,435
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Nea Ionia, Греция

с садом
с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти