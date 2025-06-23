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Коттеджи с видом на горы в Municipality of Mykonos, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Миконос, Греция
Коттедж 4 комнаты
Миконос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 с…
$898,673
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Mykonos, Греция

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