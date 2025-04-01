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Многоуровневые квартиры в Municipality of Moschato-Tavros, Греция

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Мосхато, Греция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Мосхато, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/5
Пятый этаж. Квартира площадью 119,91 кв. м с 3 спальнями, гостиной, кухней открытой планиров…
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Параметры недвижимости в Municipality of Moschato-Tavros, Греция

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