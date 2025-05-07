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Квартиры с видом на горы в Municipality of Moschato Tavros, Греция

Таврос
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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Moschato Tavros, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Moschato Tavros, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$448,810
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Moschato Tavros, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Moschato Tavros, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 106 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$485,341
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Типы недвижимости в Municipality of Moschato Tavros

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Параметры недвижимости в Municipality of Moschato Tavros, Греция

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