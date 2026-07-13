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Дома в Municipality of Monemvasia, Греция

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3 объекта найдено
Дом 8 комнат в Municipality of Monemvasia, Греция
Дом 8 комнат
Municipality of Monemvasia, Греция
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Каменный дом в Монемвасийском замке – 1/6 €159 000!С помощью модели совместного владения мы …
$181,183
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Вилла в Агиа Кириаки, Греция
Вилла
Агиа Кириаки, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на полуострове Пелопоннес. Коттедж состоит из …
$436,454
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Monemvasia, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Monemvasia, Греция
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на полуострове Пелопоннес. Коттедж состоит из …
$442,766
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Monemvasia, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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