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Коммерческая недвижимость в Municipality of Metamorfosi, Греция

1 объект найдено
Коммерческое помещение 19 768 м² в Municipality of Metamorfosi, Греция
Коммерческое помещение 19 768 м²
Municipality of Metamorfosi, Греция
Кол-во ванных комнат 33
Площадь 19 768 м²
Thist is a two-storey exhibition - conference center, in Metamorfosis North Athens next to K…
$19,33 млн
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