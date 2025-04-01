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Коттеджи с бассейном в Municipality of Megara, Греция

Municipal Unit of Megara
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1 объект найдено
Коттедж 8 комнат в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 кладовых…
$605,371
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Megara, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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