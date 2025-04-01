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Квартиры с видом на море в Municipality of Megara, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Megara, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 3
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Продается квартира площадью 215 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается вид на мо…
$2,40 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Megara, Греция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов