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Виллы с бассейном в Municipality of Marousi, Греция

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1 объект найдено
Вилла 14 комнат в Municipality of Marousi, Греция
Вилла 14 комнат
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 14
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 1400 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 4 спальных ком…
$3,69 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Marousi, Греция

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