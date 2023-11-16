Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Коммерческая
  4. Маруси

Коммерческая недвижимость в Маруси, Греция

1 объект найдено
Коммерческая в Маруси, Греция
Коммерческая
Маруси, Греция
This is a commercial building on a 7,640 sq.m. (net 5,158 sq.m.)It has a partly completed un…
€1,60 млн
Realting.com
Перейти