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Особняки с видом на море в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция

Municipal Unit of Loutraki Perachora
10
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3 объекта найдено
Особняк 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Особняк 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Этот отдельно стоящий дом общей площадью 161 м2 на участке 1100 м2 предлагает уникальную воз…
$294,881
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Особняк 7 комнат в Лутракион, Греция
Особняк 7 комнат
Лутракион, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Вилла 266 квм с частком площадью 252квм. На первом этаже 100 кв.м. находится просторная гост…
$269,675
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Агентство
Sideris Real Estate
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Особняк 8 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Особняк 8 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
- Два независимых отдельных дома площадью 250 квадратных метров на территории четырех акров …
$538,173
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Sideris Real Estate
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Параметры недвижимости в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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