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Коттеджи с гаражом в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция

Municipal Unit of Loutraki Perachora
30
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1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Лутракион, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лутракион, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
- Продается роскошный мезонет площадью 135 м². - Вид на море - На 3 уровнях - Первый этаж…
$377,545
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Агентство
Sideris Real Estate
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Параметры недвижимости в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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