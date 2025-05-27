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Квартиры в Municipality of Livadia, Греция

Levadia Municipal Unit
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4 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Municipality of Livadia, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Livadia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Этаж 2/2
Продается квартира площадью 126 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на третьем э…
$125,366
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Квартира 2 спальни в Municipality of Livadia, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Livadia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/3
Продается квартира площадью 85 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на четвертом …
$182,350
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Livadia, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Livadia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 85 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на четвертом …
$166,999
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Livadia, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Livadia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 126 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на третьем э…
$114,812
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Livadia, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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