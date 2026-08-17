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Долгосрочная аренда квартир в Municipality of Kifisia, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Кифисия, Кефалония: Арендованная и отремонтированная квартира 130 кв.м. на 1-м этаже здания.…
$1,960
в месяц
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