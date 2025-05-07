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Коттеджи с видом на горы в Municipality of Kifisia, Греция

Ekali Municipal Unit
4
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4 объекта найдено
Коттедж 8 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$631,465
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Kifisia, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Афинах на стадии строительства. Первый этаж …
$1,92 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 8 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Этаж -1
Продается 4-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$1,04 млн
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 комнаты в Municipality of Kifisia, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
$396,622
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Kifisia, Греция

с бассейном
Недорогая
Элитная
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