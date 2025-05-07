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Квартиры с видом на море в Municipality of Keratsini Drapetsona, Греция

двухкомнатные
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1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Municipality of Keratsini Drapetsona, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Keratsini Drapetsona, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 180 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$297,467
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Keratsini Drapetsona, Греция

с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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