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Квартиры с видом на горы в Municipality of Keratsini Drapetsona, Греция

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Параметры недвижимости в Municipality of Keratsini Drapetsona, Греция

с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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