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Земельные участки в Калимнос, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Arginonta, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Arginonta, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1600 кв.м. на островах Додеканес. На территории подведе…
€680,000
Realting.com
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