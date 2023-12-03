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Виллы в Каллифея, Греция

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Каллифеа, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Каллифеа, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
€630,000
в месяц
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