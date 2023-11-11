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Жильё в Municipality of Kalesia, Греция

1 объект найдено
Дом 6 спален в District of Malevizi, Греция
Дом 6 спален
District of Malevizi, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Эта вилла на продажу в Ираклионе расположена в безмятежной деревне Калесия, недалеко от пром…
€590,000

Параметры недвижимости в Municipality of Kalesia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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