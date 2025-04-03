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Жильё в Municipality of Kaisariani, Греция

2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Kaisariani, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Kaisariani, Греция
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 75 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на город. …
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Kaisariani, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Kaisariani, Греция
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 58 кв.м в центральной Греции
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Kaisariani, Греция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов