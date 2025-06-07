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Таунхаусы с видом на море в Municipality of Ilioupoli, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Ilioupoli, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Ilioupoli, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 153 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
$427,935
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Ilioupoli, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Ilioupoli, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
$276,592
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Ilioupoli, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Ilioupoli, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 158 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
$876,744
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Ilioupoli, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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