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Коттеджи в Municipality of Ilida, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 5 спален с furnishings в Кардамас, Греция
Коттедж 5 спален с furnishings
Кардамас, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на Западном Пелопоннесе на стадии строительств…
€360,000
Коттедж 1 комната с furnishings в Кардамас, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Кардамас, Греция
Комнаты 1
Площадь 136 м²
Количество этажей 1
Продается недостроенный коттедж площадью 136 кв.м. на полуострове Пелопоннес,в Амалиаде. Ест…
€80,000

Параметры недвижимости в Municipality of Ilida, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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