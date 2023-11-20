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Виллы в Municipality of Ierapetra, Греция

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1 объект найдено
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Vainia, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Vainia, Греция
Комнаты 1
Площадь 312 м²
Количество этажей 1
Продается красивая вилла на юго-западном побережье Крита, в 2 км от города Иерапетра. Вилла …
€695,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Параметры недвижимости в Municipality of Ierapetra, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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