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12 объектов найдено
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Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Ierapetra, Греция
3
1
80 м²
2/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
€105,000
1
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Квартира 1 комната
Municipality of Ierapetra, Греция
1
131 м²
1
Продается небольшой комплекс апартаментов на 1-м и 2-м этажах в центре Иерапетры общей площа…
€160,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Vainia, Греция
1
312 м²
1
Продается красивая вилла на юго-западном побережье Крита, в 2 км от города Иерапетра. Вилла …
€695,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipality of Ierapetra, Греция
4
1
107 м²
1/1
Продается квартира площадью 107 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
€267,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Квартира 1 комната с видом на город, с furnishings
Municipality of Ierapetra, Греция
1
1
35 м²
2/1
Продается однокомнатная квартира площадью 35 кв.м. в городе Иерапетра, юг Крита. Квартира ра…
€96,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Municipality of Ierapetra, Греция
6
2
151 м²
1
Продается таунхаус площадью 151 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
€210,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 комнаты с видом на город, с furnishings
Municipality of Ierapetra, Греция
3
171 м²
1
Продается таунхаус площадью 171 кв.м на острове Крит. Таyнхаус делится на три отдельные квар…
€210,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings
Municipality of Ierapetra, Греция
4
1
100 м²
1
Продается квартира площадью 100 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
€110,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Кендри, Греция
7
3
180 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первы…
€150,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Gra Lygia, Греция
4
2
155 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 155 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€410,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с furnishings
Municipality of Ierapetra, Греция
4
1
74 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 74 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостино…
€110,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Иерапетра, Греция
5
2
220 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€350,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Параметры недвижимости в Municipality of Ierapetra, Греция
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