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Таунхаусы в Municipality of Ierapetra, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Municipality of Ierapetra, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Municipality of Ierapetra, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 151 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
€210,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 комнаты с видом на город, с furnishings в Municipality of Ierapetra, Греция
Таунхаус 3 комнаты с видом на город, с furnishings
Municipality of Ierapetra, Греция
Комнаты 3
Площадь 171 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 171 кв.м на острове Крит. Таyнхаус делится на три отдельные квар…
€210,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Параметры недвижимости в Municipality of Ierapetra, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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