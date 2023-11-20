Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Municipality of Ierapetra
  5. Квартиры

Квартиры в Municipality of Ierapetra, Греция

Квартира В архив
Очистить
5 объектов найдено
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Ierapetra, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
€105,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 1 комната в Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Ierapetra, Греция
Комнаты 1
Площадь 131 м²
Количество этажей 1
Продается небольшой комплекс апартаментов на 1-м и 2-м этажах в центре Иерапетры общей площа…
€160,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipality of Ierapetra, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 107 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
€267,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 1 комната с видом на город, с furnishings в Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 1 комната с видом на город, с furnishings
Municipality of Ierapetra, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/1
Продается однокомнатная квартира площадью 35 кв.м. в городе Иерапетра, юг Крита. Квартира ра…
€96,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings в Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings
Municipality of Ierapetra, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 100 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
€110,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Параметры недвижимости в Municipality of Ierapetra, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти