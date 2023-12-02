Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Municipality of Gouve
  5. Виллы

Виллы в Municipality of Gouve, Греция

Вилла В архив
Очистить
3 объекта найдено
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Chersonissos, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Этаж 1/3
Продается: недавно построенная вилла площадью 151 м² на частном участке площадью 600 м² с ви…
€690,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Chersonissos, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Этаж 1/3
Продается: недавно построенная вилла площадью 147 м² на частном участке площадью 600 м² с ви…
€710,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в District of Chersonissos, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 3
Предлагаются на продажу две недостроенные виллы в Херсониссосе, Крит. Эти недавно построенны…
€380,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Gouve, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти