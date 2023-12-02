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Жильё в Municipality of Gouve, Греция

Municipality of Chersonisos
10
15 объектов найдено
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Chersonissos, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Этаж 1/3
Продается: недавно построенная вилла площадью 151 м² на частном участке площадью 600 м² с ви…
€690,000
в месяц
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Grekodom Development
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Chersonissos, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Этаж 1/3
Продается: недавно построенная вилла площадью 147 м² на частном участке площадью 600 м² с ви…
€710,000
в месяц
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 спальни с furnishings в District of Chersonissos, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цоко…
€280,000
в месяц
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Grekodom Development
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Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в District of Chersonissos, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 3
Предлагаются на продажу две недостроенные виллы в Херсониссосе, Крит. Эти недавно построенны…
€380,000
в месяц
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с бассейном, с furnishings в District of Chersonissos, Греция
Квартира 2 спальни с бассейном, с furnishings
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 50 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
€250,000
в месяц
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings в District of Chersonissos, Греция
Коттедж 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
€400,000
в месяц
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings в District of Chersonissos, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 205 кв.м. рядом к пляжу, в закрытом жилом комплексе в туристичес…
€649,000
в месяц
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Chersonissos, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 1
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
€99,000
в месяц
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в District of Chersonissos, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 145 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 4 спальных…
€300,000
в месяц
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Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в District of Chersonissos, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 74 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Цоколь…
€85,000
в месяц
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Квартира 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Chersonissos, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 3
Площадь 121 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу каменная квартира площадью 67 кв.м на Крите. Квартира расположена в …
€278,300
в месяц
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Grekodom Development
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в District of Chersonissos, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€430,000
в месяц
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в District of Chersonissos, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€430,000
в месяц
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Chersonissos, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первы…
€360,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в District of Chersonissos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 84 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
€215,000
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Типы недвижимости в Municipality of Gouve

квартиры
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Параметры недвижимости в Municipality of Gouve, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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