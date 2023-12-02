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Коттеджи в Municipality of Gouve, Греция

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7 объектов найдено
Коттедж 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings в District of Chersonissos, Греция
Коттедж 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
€400,000
в месяц
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Chersonissos, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 1
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
€99,000
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в District of Chersonissos, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 145 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 4 спальных…
€300,000
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в District of Chersonissos, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 74 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Цоколь…
€85,000
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в District of Chersonissos, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€430,000
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в District of Chersonissos, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€430,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Chersonissos, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первы…
€360,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Gouve, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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