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Отели в Municipality of Gortynia, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 325 м² в Витина, Греция
Отель 1 325 м²
Витина, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 325 м²
Количество этажей 1
Шале комлекс В горной Аркадии, всего два часа езды на автомобиле от столицы Греции Афин, на …
$4,61 млн
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Grekodom Development
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