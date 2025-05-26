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Виллы в Municipality of Galatsi, Греция

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3 объекта найдено
Вилла в Municipality of Galatsi, Греция
Вилла
Municipality of Galatsi, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$1,37 млн
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Вилла в Municipality of Galatsi, Греция
Вилла
Municipality of Galatsi, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Этаж -1/4
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Афинах на стадии строительства. Цокольный эт…
$3,63 млн
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Вилла в Municipality of Galatsi, Греция
Вилла
Municipality of Galatsi, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Этаж -1/4
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Афинах на стадии строительства. Цокольный эт…
$3,63 млн
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Параметры недвижимости в Municipality of Galatsi, Греция

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