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Коммерческая недвижимость в Municipality of Ermionida, Греция

2 объекта найдено
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Пятна, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Пятна, Греция
Комнаты 1
Площадь 780 м²
Количество этажей 1
Продается 3-х этажное здание на Пелопоннесе, в поселке Краниди. Первый этаж состоит из трех …
€2,00 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Agii Anargyri, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agii Anargyri, Греция
Комнаты 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Бизнес находится в поселке Агиос Эмилианос муниципалитета Порто Хели. На участке построено 1…
€640,000
Realting.com
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