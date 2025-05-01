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Таунхаусы с бассейном в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция

Municipal Unit of Elliniko
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3 объекта найдено
Таунхаус 7 комнат в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 470 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$1,25 млн
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 208 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$2,41 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 203 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$2,41 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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