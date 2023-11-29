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Отели в Municipality of Eastern Samos, Греция

коммерческая недвижимость
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Отель В архив
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1 объект найдено
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Manolates, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Manolates, Греция
Комнаты 1
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница на Самосе. Отель площадью 480 м2 расположен на участке пло…
€1,35 млн
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Grekodom Development
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