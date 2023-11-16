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Коммерческая недвижимость в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция

5 объектов найдено
Магазин 1 спальня в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Магазин 1 спальня
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Код недвижимости: 1514 - ПРОДАЕТСЯ 1 Место, рядом с магазином общей площадью 48 кв.м, на пер…
€50,000
Офис 1 спальня в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Офис 1 спальня
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Количество спален 1
Площадь 180 м²
Код недвижимости: 1511 - ПРОДАЕТСЯ 1 Место, на фасаде Офис общей площадью 180 кв.м, на 1-м э…
€299,000
Офис в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Офис
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Площадь 180 м²
Код недвижимости: 1512 - ПРОДАЕТСЯ на фасаде Офис общей площадью 180 кв.м, в подвале в Илиуп…
€150,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Комнаты 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу пятиэтажное жилое здание, состоящее из 6 квартир общей площадью в 30…
€1,10 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Комнаты 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
На продажу предлагается 2-х этажное здание общей площадью 300 кв.м.На первом этаже есть два …
€430,000
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