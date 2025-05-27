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Квартиры с видом на горы в Municipality of Dafni Ymittos, Греция

Municipal Unit of Dafni
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Municipality of Dafni Ymittos, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Dafni Ymittos, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 67 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на 2…
$276,592
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Агентство
Grekodom Development
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Типы недвижимости в Municipality of Dafni Ymittos

однокомнатные

Параметры недвижимости в Municipality of Dafni Ymittos, Греция

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