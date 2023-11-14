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Коттеджи в Municipality of Ancient Olympia, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Ципский, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Ципский, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€170,000

Параметры недвижимости в Municipality of Ancient Olympia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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