Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Alimos
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Бассейн

Коттеджи с бассейном в Municipality of Alimos, Греция

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Этаж -2/4
Продается 5-этажный коттедж площадью 235 кв.м в Афинах. Подвал состоит из одной кладовой, од…
$833,765
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Alimos, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти